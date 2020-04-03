Житель Тарусы незаконно сдавал недвижимость организации

В Тарусском районе возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата» сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, 56-летний местный житель, будучи должностным лицом организации, сдавал в аренду недвижимость, принадлежащую предприятию. Доход от сделок забирал себе в обход кассы. В общей сложности подозреваемый присвоил себе более 1 700 000 тысяч рублей.

За содеянное преступление фигуранту грозит срок до шести лет.

Ведется следствие.

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