Полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции

Обнинские полицейские проводят круглосуточные рейдовые мероприятия, направленные на проверку соблюдения режима самоизоляции граждан.
Как сообщили в администрации наукограда, в ходе профилактических бесед стражи порядка разъясняют гражданам необходимость соблюдения мер, способствующих недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Также они доводят до сведения информацию о необходимости нахождения дома граждан всех возрастов в соответствии с рекомендациями органов власти, рекомендуют всем при себе иметь документы.
Фото: Администрация Обнинска.
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