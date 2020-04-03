Полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции

Обнинские полицейские проводят круглосуточные рейдовые мероприятия, направленные на проверку соблюдения режима самоизоляции граждан.

Как сообщили в администрации наукограда, в ходе профилактических бесед стражи порядка разъясняют гражданам необходимость соблюдения мер, способствующих недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также они доводят до сведения информацию о необходимости нахождения дома граждан всех возрастов в соответствии с рекомендациями органов власти, рекомендуют всем при себе иметь документы.

Фото: Администрация Обнинска.