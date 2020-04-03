Обнинские врачи просят всех остаться дома

Обнинские медики поддержали флешмоб, который сейчас набирает обороты по всей стране.

«Мы остались на работе ради вас, останьтесь дома ради нас», - написано на листках медиков Клининической больницы №8.

Этим эмоциональным призывом сотрудники КБ-8 напоминают обнинцам об основных мерах профилактики: сидеть дома, снизить количество контактов и относиться ответственно к своему здоровью, сообщили в администрации наукограда.

Сотрудники Клинической больницы №8 продолжают работать в непрерывном режиме, круглосуточно оказывают экстренную и неотложную помощь.

Фото: Администрация Обнинска.