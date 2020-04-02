В Людинове решили заниматься фитнесом по интернету

Несмотря на карантин в людиновской спортивной школе продолжаются онлайн-тренировки.

Спортсмены отделения «Фитнес- аэробика» организовали онлайн - тренировки, которые стали доступными для выполнения не только девочками, занимающимися данным видом спорта, но и для любого желающего.

Среди спортсменок объявлен конкурс «Самая активная», который контролируется ежедневными видео и фотоотчетами , а также записью данных с фитнес - браслетов. По итогам соревнования лучшая будет награждена памятным призом.

После объявления полной самоизоляции , девушками были найдены неординарные способы тренировок с использованием лестничных площадок, стульев, и средств

Спортсменки ежедневно выкладывают свои видеоотчеты на просторах инстаграмма и в ВК.

Фото: Министерство спорта Калужской области.