63 пьяных водителей попались в Калуге

В Калуге завершились «сплошные проверки» в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как рассказали в калужской ГИБДД, автоинспекторы выявили 63 водителя с признаками опьянения.

В отношении 40 нарушителей составлены административные материалы, а 11 водителей уже имели административные правонарушения.

Максимальная санкция за управление транспортом подшофе предусматривает лишение свободы на 2,5 года. Также некоторые из пьяных водителей заплатят штрафы в размере 30 тысяч.

Фото: УМВД России по Калужской области.