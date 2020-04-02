Два иностранца попались с героином

Калужские полицейские задержали двух граждан одной из республик ближнего зарубежья, которые подозреваются в рапсространении наркотиков.

Как рассказали в калужском УМВД, мужчины попали в поле зрения оперативников, когда пытались отправиться в столицу за расфасованной партией героина.

В ходе личного досмотра стражами порядка было изъято в общей сложности около семисот граммов наркотика.

Фигуранты заключены под стражу, ведется следствие.

Фото: УМВД России по Калужской области.