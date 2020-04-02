Двое людиновцев обокрали незнакомца

В Людинове задержаны два молодых человека 17 и 19 лет, которые подозреваются в мошенничестве.

Как рассказали в калужском УМВД, парни подошли вечером к мужчине, который сидел на лавке в однмо из скверов Людинова и незаметно похитили у него сумку с документами. А затем, в одном из городских магазинов ввели в заблуждение продавца и расплатились за товар банковской картой потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 3 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.