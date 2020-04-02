Осужденным пытались перебросить мобильники и симки

В исправительной колонии №4 задержан мужчина, который перебросил через ограждение несколько свертков.

При личном досмотре у него обнаружили еще 4 свертка, сделанные из пластиковых бутылок, в которых находились 36 мобильных телефонов, 7 зарядных устройств, 2 USB провода и 30 сим-карт разных операторов.

По данному факту проводится проверка, сообщили в калужском УФСИН.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Фото: УФСИН России по Калужской области.