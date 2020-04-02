Женщине грозит тюремный срок за ложный донос

35-летняяя жительница Воронежской области предстанет перед судом за ложный донос.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, установлено, что в ноябре девушка распивала спиртные напитки в квартире в Медыни, где оставила паспорт и иные документы на свое имя.

На следующий день, не найдя своих документов, она обратилась в полицию, где написала письменное заявление о том, что неизвестный мужчина выхватил у нее дамскую сумочку с кошельком и документами и убежал.

За заведомо ложный донос ей грозит до двух лет тюрьмы. Точку в деле поставит суд.

Фото: pxhere.com.