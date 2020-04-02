Женщину оштрафовали на 20 тысяч за сорняки на участке

Россельхознадзор провел проверку земельного участка в деревне Ратманово Малоярославецкого района и выяснил, что он не используется собственником для ведения сельхозпроизводства. В результате происходит его зарастание многолетней сорной растительностью.

По данному факту в отношении местной жительницы, являющейся хозяйкой участка, возбуждено административное производство, сообщила вчера, 1 апреля, пресс-служба ведомства.

Женщину признали виновной и назначали ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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