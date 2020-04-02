Из-за коронавируса досрочно закрыли весеннюю охоту

Сезон весенней охоты на пернатую дичь, который был открыт в Калужской области 27 марта, досрочно закрывается, сообщило вчера, 1 апреля, министерство природных ресурсов и экологии региона.

Делается это в целях обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период распространения короновирусной инфекции.

В настоящее время проводится работа по принятию соответствующих нормативных правовых актов.