На очистку подземных вод в Калужской области потратят 7 миллионов

Сегодня, 1 апреля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о планах на 2020 год по очистке подземных вод, значительная часть которых используется для питьевого водоснабжения населения области.

Работы будут проводиться в Людиновском, Жиздринском и Козельском районах. Всего планируется ликвидировать 27 источников загрязнения. Для этого из областного бюджета выделено более 7 миллионов рублей.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области