Товарковская колония заработает 540 тысяч на простынях

Как сообщила сегодня, 1 апреля, пресс-служба УФСИН России по Калужской области, в исправительной колонии №2, которая находится в Товарково, активно развивается швейное производство. На 2020 год уже заключены государственные контракты для внутрисистемных нужд на пошив 2000 простыней и 1000 наволочек на общую сумму 540 тысяч рублей.

В настоящее время шестью трудоустроенными осужденными уже отшито и поставлено 1000 простыней и 770 наволочек. Все осужденные прошли обучение по специальности «Швея».

Фото: УФСИН России по Калужской области