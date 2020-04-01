В Сухиническом районе предприятие задолжало зарплату за полгода

Сегодня, 1 апреля, прокуратура сообщила о проведенной проверке СПО «Коопзаготпромторг» в Сухиническом районе. И выявило задолженность по заработной плате за август 2019 г. – январь 2020 г. перед работником на общую сумму более 68 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования работнику выплачена часть заработной платы в размере 21 тыс. рублей.

Погашение задолженности в полном объеме контролируется прокуратурой.

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