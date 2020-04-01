Водителям напомнили о штрафах за сбитых животных

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сегодня, 1 апреля, опубликовало информацию о штрафах, которые налагаются на водителей, допустивших в результате ДТП гибель дикого животного.

Дороже всех в этом списке штраф за сбитого лося – 80 000 рублей. За благородного оленя автовладелец заплатит 70 000 рублей, пятнистого оленя – 60 000 рублей, косулю – 40 0000 рублей, кабана – 30 000 рублей.

За попавшего под колёса глухаря предусмотрен штраф 6000 рублей, за тетерева — 2000 рублей, за гуся — 1000 рублей, белку —500 рублей, волка или лисицу – 200 рублей.

Уточняется, что штраф выставляется вне зависимости от того, само животное выбежало на дорогу или нет.

Избежать возмещения причиненного вреда возможно, если автовладелец оформил страховой полис ОСАГО. В этом случае выплаты осуществляет страховая компания.

При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место происшествия. Это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток, сообщает ведомство.

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