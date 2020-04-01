В Калуге вынесено обвинение водителю, сбившему женщину на автобусной остановке

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который в феврале прошлого года сбил человека на автобусной остановке, сообщила сегодня, 1 апреля, пресс-служба ведомства.

Обвиняемый двигался по улице Салтыкова- Щедрина, не справился с управлением, выехал на тротуар прямо у остановки общественного транспорта, где и находилась пострадавшая женщина.

В результате аварии ей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

За указанное преступления обвиняемому может быть назначено максимальное наказание в лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: из архива КП40