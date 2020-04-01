Мошенники развели доверчивого мужчину на 680 тысяч

Сегодня, 1 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в Юхнове по факту мошенничества.

По версии правоохранителей, двое мужчин и женщина, сговорились и в течение нескольких месяце просили деньги у местного жителя. Для начала женщина-мошенница познакомилась с потерпевшим и пожаловалась ему на тяжелую жизненную ситуацию. Попросила помочь и одолжить небольшую сумму – 2500 рублей.

Потом в ход шли совершенно разные версии – необходимость погасить кредит, отсутствие денег на покупку продуктов питания, оплата сделки по продаже некой квартиры, потребность в дорогостоящем лечении после якобы серьезного дорожно-транспортного происшествия и т.д.

Веря во все эти легенды, мужчина не отказывал своей знакомой и её приятелям в финансовой поддержке. Однако возвращать долги они не торопились. В общей сложности мошенники раскрутили потерпевшего на 680 тысяч рублей.

В какой-то момент он догадался, что его, вероятно, обманывают и обратился в полицию.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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