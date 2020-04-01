Юношу ранили ножом в центре Калуги

Как сообщило сегодня, 1 апреля, УМВД России по Калужской области, в Калуге проводится проверка по факту ранения ножом молодого человека на улице Кирова. Инцидент произошел 24 марта. Ролик о нем попал в социальные сети.

Полиция сообщает, что в этот день, 24 марта, около 21:30 по линии скорой медицинской помощи им поступило сообщение о причинении молодому человеку телесных повреждений в виде колото-резаной раны возле дома 22 по улице Кирова.

По предварительным данным, молодой человек был ранен в ходе конфликта своим бывшим знакомым.

Причина конфликта и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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