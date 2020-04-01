В Калуге мужчина нашел чужую карту и снял с нее 50 тысяч

Как сообщила сегодня, 1 апреля, пресс-служба регионального УМВД, в Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи.

По материалам дела, в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что потеряла банковскую карту, с которой впоследствии были похищено около 50 тысяч рублей.

Преступника нашли. Им оказался 42-летний калужанин. Мужчина нашел банковскую карту в магазине на полу возле кассы. К карте была прикреплена записка с пин-кодом. Он решил воспользоваться находкой и снял с карточки деньги в ближайшем банкомате.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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