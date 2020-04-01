Калужанин наворовал на работе на 90 тысяч

31-летний калужанин на протяжении четырех месяцев выносил из цеха производственного предприятия, на котором работал, различные детали и перепродавал. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня, 1 апреля, пресс-служба УМФД России по Калужской области.

Пропажу продукции обнаружил один из сотрудников предприятия, о чем заявил в полицию. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит срок до двух лет.

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