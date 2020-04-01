Столкнулись на трассе: «КамАЗ» улетел в кювет, а «Фольксваген» перевернулся

Сегодня ночью, 1 апреля, сразу после полуночи на 23-м километре трассы «Калуга-Медынь» произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

«Фольксваген Поло» столкнулся с «КамАЗом», после чего легковушка перевернулась, а грузовик съехал в кювет.

В результате аварии есть пострадавший.

На месте происшествия работали спасатели, медики и патруль ГИБДД. Привлекалась 1 единица техники.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области