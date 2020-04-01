Бизнесмены рассчитались с долгом, испугавшись ареста имущества

Только после передачи исполнительных документов судебным приставам и возбуждения исполнительного производства бизнесмены из Людиновского района рассчитались с налогами.

Исполнительное производство находилось в Людиновском районном отделе о взыскании с ООО задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам по ним в размере 201 тысячи рублей.

Бизнесмены-должники, которые занимаются гостиничным бизнесом, до последнего тянули с оплатой, проигнорировав даже решение суда. Однако, узнав о передаче исполнительных документов судебным приставам и возбуждения ими исполнительного производства, неплательщики поспешили в срок для добровольного исполнения погасить 201-тысячный долг. Как считают в пресс-службе ведомства, предприниматели могли испугаться ареста имущества.