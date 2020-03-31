Обнинец украл у возлюбленной 200 тысяч

В Обнинске местная жительница обратилась в полицию после того, как у нее из дома пропали 200 тысяч рублей.

Как рассказали в калужском УМВД, накануне она поссорилась со своим сожителем и мужчина покинул квартиру.

По версии правоохранителей, уходя, сожитель незаметно взял из сумки женщины наличные.

Подозреваемый в краже пообещал вернуть все законной владелице. А после этого рискует оказаться в тюрьме на 5 лет.