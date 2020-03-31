Пьяная парочка угнала машину и попала в ДТП

Житель Козельского района обнаружил свой автомобиль в кювете, до этого машина находилась в угоне, рассказали в калужском УМВД.

Оперативники установили подозреваемых. Это двое местных жителей: мужчина и женщина. Парочка выпивала и решила доехать за добавкой в соседнее село.

Воспользовались чужим авто, но до места не доехали: попали в ДТП.

Теперь любителям крепких напитков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.