Пьяная парочка угнала машину и попала в ДТП

Житель Козельского района обнаружил свой автомобиль в кювете, до этого машина находилась в угоне, рассказали в калужском УМВД.
Оперативники установили подозреваемых. Это двое местных жителей: мужчина и женщина. Парочка выпивала и решила доехать за добавкой в соседнее село.
Воспользовались чужим авто, но до места не доехали: попали в ДТП.
Теперь любителям крепких напитков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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