«Вольво» улетел в кювет и перевернулся

Этим утром, 31 марта, в Перемышльском районе на 12 километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.

Как сообщили в калужском МЧС, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и вылетел в кювет, где позже перевернулся.

В результате аварии есть пострадавший. На месте ему помогали медики, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.