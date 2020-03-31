«Вольво» улетел в кювет и перевернулся

Этим утром, 31 марта, в Перемышльском районе на 12 километре автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.
Как сообщили в калужском МЧС, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и вылетел в кювет, где позже перевернулся.
В результате аварии есть пострадавший. На месте ему помогали медики, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек.
Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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