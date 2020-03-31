Калужанин попался с героином

В Калуге полицейские задержали местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков.
Как рассказали в калужском УМВД, мужчина реализовывал наркотическое средство бесконтактным способом с использованием, используя приложение для мобильного телефона.
Дома у него обнаружили героин массой больше 17 граммов. Причем покупал наркотик мужчина не только для продажи, но и для личного пользования.
Фигурант находится под стражей, емй грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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