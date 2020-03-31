Людиновец украл алкоголь из магазина

В Кирове расследуется уголовное дело по факту кражи из магазина.

Как рассказали в калужском УМВД, неизвестный попал на камеры видеонаблюдения: мужчина взял несколько бутылок со спиртным и стал прятать их себе под одежду, после чего скрылся. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый 19-летний житель Людиново. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.