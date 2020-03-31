Акатовский карьер стал новым памятником природы

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в Калужской области появился новый памятник природы.

Постановлением регионального правительства «Акатовский карьер» объявлен особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Сейчас здесь сформировался среднесомкнутый сосновый бор, но основной его ценностью является самая крупная в регионе популяция редкой орхидеи – дремлика темно-красного, занесенного в Красную книгу Калужской области.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов.