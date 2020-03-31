В Калужской области создают лесопарковые зеленые пояса

Как сообщило вчера, 30 марта, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, на территории региона ведется работа по созданию лесопарковых зеленых поясов. На них могут находиться объекты, связанные со спортом, туризмом, санаторно-курортные, медицинские, рекреационные объекты.

Также уточняется, что на территории областного центра уже создан лесопарковый зеленый пояс суммарной площадью 1,2 тысяч гектаров, включающий в себя Калужский бор, Овраг Можайка и Комсомольскую рощу. Подготовлены предложения по расширению лесопаркового зеленого пояса в Людиновском районе. Сейчас они находятся на стадии согласования.

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