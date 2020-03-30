Житель Тарусы выплатил долг по алиментам после перерасчета

Как сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба УФССП России по Калужской области, житель Тарусы выплатил долг по алиментам в 60 тысяч рублей своему несовершеннолетнему ребенку, чтобы не лишиться права управлять автомобилем.

Алименты мужчина не платил несколько лет, однако его официальная зарплата была небольшая, а сумма платежей по закону составляла ¼ от заработка. Потом мать ребенка подала в суд, чтобы алименты взыскивали в твердой денежной сумме. Суд встал на сторону женщины и вынес новое решение – взыскивать с отца 14,5 тысяч рублей ежемесячно.

Судебный пристав-исполнитель сделал перерасчет, и алиментный долг мужчины составил 60 тысяч рублей. Его вызвали в районный отдел и предупредили, что в случае уклонения от своих обязанностей, его могут ограничить в праве управления транспортными средствами.

Узнав об этом, мужчина уже на следующий день полностью погасил 60-тысячную задолженность.