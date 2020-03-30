В Калужской области ликвидировано 4,2 гектара свалок

Как сообщило сегодня, 30 марта, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, за прошедший год в регионе ликвидировано 4,2 гектара свалок объемом 450 кубометров.

Отмечается, что из-за ликвидации полигонов по захоронению ТКО и иных отходов, участились случаи сброса мусора в леса. Уборка несанкционированных свалок, навалов мусора осуществляется силами лесничеств, в рамках проведения акций по уборке с привлечением общественности, а также лицами, использующими леса.

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