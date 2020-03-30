Калужанин украл машину на запчасти, но не довез

В Калуге раскрыта кража автомобиля, сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

О хищении машины отечественного производства в полицию заявил калужанин. По его словам, машина была припаркована у дома.

Машину нашли в частном секторе, она была повреждена, а водитель отсутствовал.

В ходе розыска было установлено, что к совершению преступления может быть причастен 19-летний местный житель. Он решил похитить машину на запчасти, чтобы использовать комплектующие для своего автомобиля аналогичной марки. Во время буксировки машина получила повреждения, в результате молодой человек ее бросил, а сам скрылся.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит срок до пяти лет.

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