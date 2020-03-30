У жителя Обнинска незнакомец украл зарплату

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

К жителю наукограда в районе Привокзальной площади подошел незнакомец. Между мужчинами завязался разговор, в ходе которого потерпевший упомянул, что у него при себе зарплата. Потом случайные знакомые поссорились и в ходе словесного конфликта подозреваемый выхватил из кармана куртки оппонента деньги, документы и скрылся. Потерпевший лишился 20 тысяч рублей.

Фигурант дал признательные показания. За содеянное преступление ему грозит срок до пяти лет.