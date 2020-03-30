Сотрудник предприятия в Боровском районе воровал на складе сырье

Как сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области, в Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи.

По материалам дела, в полицию обратился директор одного из местных предприятий и заявил о недостаче в размере более 30 тысяч рублей. В ходе проверки установили подозреваемого. Им оказался 43-летний сотрудник, который в рабочее воровал на складе сырье, чтобы потом его перепродавать.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: pixabay.com