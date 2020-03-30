Мошенники украли у калужанки почти 650 тысяч рублей

Как сообщила сегодня, 30 марта, пресс-служба Калужской области, в областном центре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По материалам дела, калужанке поступил звонок на мобильный телефон якобы от сотрудников банка. Мужчина пояснил, что со счета потерпевшей пытаются снять деньги по доверенности, которую она написала. Женщина хотела прервать разговор, так как никакой доверенности она не писала. Однако злоумышленник правильно назвал количество счетов и суммы денег, находившиеся на них. Он посоветовал перевести деньги на счета других банков, при этом называл точные адреса банкоматов и филиалов кредитной организации, а также номера счетов для переводов.

Пока женщина проводила данные операции, собеседник оставался на связи. И только, убедившись, что калужанка вернулась домой, отключил телефон.

В итоге женщина лишилась суммы в 647 тысяч рублей.

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