Доверчивая пенсионерка лишилась денег благодаря соседке

В Дзержинском районе возбуждено уголовное дело на местную жительницу по факту кражи денег с банковской карты соседки, сообщило сегодня, 30 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, пенсионерка попросила соседку помочь ей снять деньги с карты, так как самостоятельно ей трудно передвигаться. Бабушка передала женщине карточку и пин-код. Знакомая обещала помочь и пропала. Ни деньги, ни карточку она не вернула.

Пенсионерка обратилась в полицию. Горе-соседку задержали. Выяснилось, что она нигде не работает. Взяв чужую карту, он сняла с нее деньги. 9800 рублей потратила на продукты и спиртное, а еще 2000 рублей у нее изъяли оперативники.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

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