«МАЗ» улетел в кювет на трассе недалеко от Калуги

Сегодня, 29 марта, в 9:32 поступило сообщение о ДТП в МО Калуга, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 30 км обхода г. Калуги от М-3 «Украина» автомобиль «МАЗ» съехал в кювет. В результате аварии есть пострадавший.

На месте происшествия работали спасатели, медики и патруль ГИБДД. Также для ликвидации ДТП привлекалось 3 единицы техники.

Фото: 40.mchs.gov.ru