Собутыльники решили заработать, украв чужой забор

В Малоярославецком районе за кражу чужого имущества возбуждено уголовное дело на трех местных жителей, сообщила сегодня, 29 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Безработные и ранее судимые приятели, возвращаясь домой после очередного застолья, заметили на чужом участке металлические листы и трубы. Перекинув их через забор, они позвонили другому своему приятелю и попросили приехать его на грузовой машине, чтобы погрузить и сдать якобы принадлежащий им металл.

Ничего не подозревающий владелец грузовика приехал и помог товарищам доставить металл до пункта приема. За похищенное имущество преступники выручили 3100 рублей. Отдав 300 рублей водителю за перевозку, остальными деньгами распорядились по своему усмотрению.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

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