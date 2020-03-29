Юноша получил нож в живот от сожителя матери

23-летний житель Ульяновского района, отмечая свой день рождения, поссорился с сожителем матери, из-за чего получил от него удар ножом в живот. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня, 29 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

С матерью, которая проживает в Перемышльском районе, потерпевший был в ссоре и надеялся с ней помириться, для чего и пригласил ее на застолье. Однако сопровождавший ее спутник начал провоцировать молодого человека, из-за чего они поссорились. Потом мужчина схватился за нож и ударил им юношу в живот, причинив ему проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением печени.

Как показали результаты экспертизы, полученные повреждения квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас ведется следствие. Ранее судимому преступнику грозит новый срок с лишением свободы до десяти лет.

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