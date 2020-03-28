В Калуге начали дезинфицировать подъезды

По сообщению городской управы Калуги, вчера, 27 марта, началась дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Первая такая уборка прошла вчера в доме №100 на улице Ленина. Процедуру провела Служба жилищного обеспечения.

Силами городских служб также будет проводиться дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах. Речь о подъездах, помещениях первых этажей, почтовых ящиках, лифтах, кнопках общего пользования и перилах.

Фото: Городская управа Калуги