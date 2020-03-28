Калужанин попросил телефон у таксиста, а потом исчез

21-летний калужанин вовремя поездки на такси попросил у водителя телефон для важного звонка, вышел позвонить и пропал. А потом с его помощью перевел себе через мобильное приложение 1400 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня, 28 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Водитель такси прождал своего клиента два часа, после чего обратился в полицию. Воришку наши на чердаке дома, возле которого стоял таксист. Выяснилось, что он не только перевел себе деньги с помощью телефона, но и удалил оттуда часть данных. И надеялся, что таксист его не дождется и уедет. А телефон стоимостью 7 тысяч рублей преступник решил оставить себе.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: pexels.com