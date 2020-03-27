Приставы и Роспотребнадзор просят писать им письма

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении территориальных органов Федеральной службы судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции., сообщили в ведомстве.
О приеме корреспонденции вместо личных приемов сообщили в калужском Управлении Роспотребнадзора. Туда можно обращаться посредством почтовой связи по адресу: 248010, г. Калуга, ул.Чичерина, д.1а.
В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области можно обратиться по телефонам:
«горячая линия» 8 (4842) 55-40-76
по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)
8 (4842) 55-01-28;
по вопросам защиты прав потребителей по телефонам:
8 (4842) 72-11-81; 55-20-24
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:
8 (4842) 55-40-76.
Фото: pixnio.com.
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