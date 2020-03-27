Приставы и Роспотребнадзор просят писать им письма

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении территориальных органов Федеральной службы судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции., сообщили в ведомстве.

О приеме корреспонденции вместо личных приемов сообщили в калужском Управлении Роспотребнадзора. Туда можно обращаться посредством почтовой связи по адресу: 248010, г. Калуга, ул.Чичерина, д.1а.

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области можно обратиться по телефонам:

«горячая линия» 8 (4842) 55-40-76

по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)

8 (4842) 55-01-28;

по вопросам защиты прав потребителей по телефонам:

8 (4842) 72-11-81; 55-20-24

по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:

8 (4842) 55-40-76.

Фото: pixnio.com.