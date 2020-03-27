Калужан приглашают на виртуальную зарядку

Управление физкультуры и спорта решило провести «Время с пользой». В рамках данного проекта пройдет серия прямых эфиров в социальных сетях, чтобы все могли провести большие выходные с пользой для себя и своей семьи, сообщили в горуправе.

В рамках проекта пройдут:

зарядки со спортсменами и фитнес-клубами;

кулинарные мастер-классы от баров и кофеен нашего города;

творческие активности и занятия, которые можно повторить дома.

Каждый день эфиры в рамках проекта будут проходить в 9 утра и 16 часов.

Информацию о проекте можно получить на тематических страничках в социальных сетях:

Ближайшие эфиры пройдут 30 и 31 марта.

Фото: городская управа Калуги.