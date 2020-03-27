Калужан приглашают на виртуальную зарядку

Управление физкультуры и спорта решило провести «Время с пользой». В рамках данного проекта пройдет серия прямых эфиров в социальных сетях, чтобы все могли провести большие выходные с пользой для себя и своей семьи, сообщили в горуправе.
В рамках проекта пройдут:
Каждый день эфиры в рамках проекта будут проходить в 9 утра и 16 часов.
Информацию о проекте можно получить на тематических страничках в социальных сетях:
Ближайшие эфиры пройдут 30 и 31 марта.
Фото: городская управа Калуги.
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