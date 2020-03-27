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Тотальный диктант перенесли на октябрь

Опубликовано: 27.03.2020 10:37 0 187
Тотальный диктант перенесли на октябрь

Организаторы объявили новую дату проведения всемирной просветительской акции. Тотальный диктант пройдет 17 октября, а не 4 апреля.

С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к Тотальному диктанту в офлайн- и онлайн-формате. Восьмого октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, 17 октября состоится сама акция, рассказали в администрации наукограда.

Поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками.

Фото: администрация Обнинска.

Опубликовано: 27.03.2020 10:37 0 187
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