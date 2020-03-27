Обнинец подарил мошенникам 250 тысяч

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, рассказали в калужском УМВД.

Мужчина вложил 50 тысяч на интернет-сайте брокерской компании. По телефону с ним связался представитель организации, который сообщил, что если тот вложит еще 200 тысяч рублей, в дальнейшем ему будут возмещены прошлые потери. Кроме того, незнакомец убедил потерпевшего, что таким способом можно существенно обогатиться. Поверив в выдуманную историю, мужчина перечислил очередной взнос на указанный счет.

То, что его водят вокруг пальца, понял, когда незнакомцы попросили перевести еще несколько тысяч долларов

Обнинец обратился в полицию, потеряв в общей сложности 250 тысяч.

Фото: УМВД России по Калужской области.