Житель Украины перепрятывал в Калуге наркотики

Как сообщила вчера, 26 марта, прокуратура Калужской области, в суд передано уголовное дело по факту сбыта наркотических средств 22-летним жителем Украины в составе преступной группы на территории Калуги.

В состав группировки он вошел в июле прошлого года. Через приложение Телеграмм он получал информацию от руководителя о тайниках с «Н-метилэфедроном», забирал его, а потом перпрятывал. Делал он это за денежное вознаграждение.

По версии следствия, обвиняемому удалось сбыть «Н-метилэфедрон» общей массой 11,19 гр. Его задержали в июле 2019 при попытке сбыта 30 свертков наркотика общей массовой более 31.27 гр.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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