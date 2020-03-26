Жителя Обнинска оштрафовали за распространение экстремистских видеороликов

Как сообщила сегодня, 26 марта, прокуратура Калужской области, житель Обнинска привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.

Проверкой установлено, что он разместил в социальной сети видеоролики, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов и допустил их массовое распространение.

Обнинский суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

Запрещенный материал удален из интернета.

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