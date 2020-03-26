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Калужанке пришлось выбивать зарплату через суд

Опубликовано: 26.03.2020 12:50 0 342
Калужанке пришлось выбивать зарплату через суд

Как сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УФССП России по Калужской области,  судебные приставы арестовали банковские счета строительной компании и взыскали в пользу её бывшей сотрудницы более 25 тысяч рублей.

Эта сумма была заработной платой женщины, которую ей задержали. Суд обязал руководство компании возместить долги, однако бывший работодатель калужанки  проигнорировал это решение.

Судебные приставы арестовали 4 банковских счета организации и списали с них необходимую сумму. Денежные средства были переведены на счет взыскателя.

Фото: pixabay.com

Опубликовано: 26.03.2020 12:50 0 342
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