Житель Балабаново в гостях у приятеля украл телефон

В Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

36-летний житель города Балабаново пришел в гости к приятелю. Пока хозяин вышел на балкон, он похитил у него мобильный телефон и строительный инструмент. После этого побыл в гостях еще какое-то время, а затем ушел, прихватив похищенное имущество. Обнаружив пропажу, потерпевший заявил в полицию.

Вора задержали и взяли с него подписку о невыезде. Ведется следствие.

За данное преступление предусмотрен срок в виде лишения свободы до 5 лет.

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