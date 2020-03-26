Житель Балабаново в гостях у приятеля украл телефон

В Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
36-летний житель города Балабаново пришел в гости к приятелю. Пока хозяин вышел на балкон, он похитил у него мобильный телефон и строительный инструмент. После этого побыл в гостях еще какое-то время, а затем ушел, прихватив похищенное имущество. Обнаружив пропажу, потерпевший заявил в полицию.
Вора задержали и взяли с него подписку о невыезде. Ведется следствие.
За данное преступление предусмотрен срок в виде лишения свободы до 5 лет.
Фото: pixabay.com
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