Калужанин незаконно хранил дома патроны

Как сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УМВД России по г. Калуге, возбуждено уголовное дело на местного жителя за незаконное хранение охотничьих патронов.

Их в количестве 60 штук обнаружили у калужанина дома. Оперативники патроны изъяли и отправили на исследование. Согласно заключению эксперта, патроны калибра 7,62 x 51 мм, изготовлены заводским способом и предназначены для стрельбы из охотничьего нарезного оружия. Относятся к категории боеприпасов.

Также выяснилось, что патроны калужанину передал на хранение его знакомый 25-летний местный житель.

Согласно действующему законодательству санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Расследование продолжается.

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